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Минобороны сообщило о захвате укрепрайонов ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Штурмовики бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, выполняющие боевые задачи в составе группировки войск «Север», захватили укрепрайоны и уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск “Север” отбили долговременные укрепленные позиции ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказали в ведомстве, опубликовав кадры боевой работы морских пехотинцев.

В министерстве рассказали, что штурмовики наступали сразу с нескольких сторон. В результате их действий боевики ВСУ отступили, бросив убитых сослуживцев и вооружение. По итогам боя морпехи захватили вооружение и боевую технику иностранного производства.

На кадрах видно, как в ходе штурмовых действий морпехи выбивают боевиков ВСУ из административного здания одного из населенных пунктов. Бойцы ВСУ, отстреливаясь из автоматов и применяя гранатометы, не смогли оказать сопротивление штурмовым группам.

В ведомстве добавили, что морпехи уничтожили всю боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи. На дорогах возле ликвидированных укрепрайонов остались десятки единиц сожженной боевой техники производства стран НАТО.