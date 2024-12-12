Минобороны сообщило о захвате укрепрайонов ВСУ в курском приграничье

На кадрах видно, как в ходе штурмовых действий морпехи выбивают боевиков ВСУ из административного здания одного из населенных пунктов. Бойцы ВСУ, отстреливаясь из автоматов и применяя гранатометы, не смогли оказать сопротивление штурмовым группам.