Минобороны сообщило о захвате укрепрайонов ВСУ в курском приграничье

«Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск “Север” отбили долговременные укрепленные позиции ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказали в ведомстве, опубликовав кадры боевой работы морских пехотинцев.
В министерстве рассказали, что штурмовики наступали сразу с нескольких сторон. В результате их действий боевики ВСУ отступили, бросив убитых сослуживцев и вооружение. По итогам боя морпехи захватили вооружение и боевую технику иностранного производства.
На кадрах видно, как в ходе штурмовых действий морпехи выбивают боевиков ВСУ из административного здания одного из населенных пунктов. Бойцы ВСУ, отстреливаясь из автоматов и применяя гранатометы, не смогли оказать сопротивление штурмовым группам.
В ведомстве добавили, что морпехи уничтожили всю боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи. На дорогах возле ликвидированных укрепрайонов остались десятки единиц сожженной боевой техники производства стран НАТО.