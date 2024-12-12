Гагин: ВСУ увезли технику из Курахова, бросив пехоту на верную гибель

Киев эвакуировал технику и своих командиров из Курахово в Донецкой народной республике, заявил военный эксперт Ян Гагин.
Он подчеркнул, что Вооружённые силы Украины бросили своих солдат на верную гибель.
«В Курахово сейчас противник бросил свою пехоту, именно бросил её для того, чтобы мы об неё просто споткнулись. Судя по украинскому сегменту интернета, ясно, что все командиры уже эвакуировались, технику практически всю эвакуировали, также большую часть операторов дронов», — сказал Гагин в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что основная часть пехоты ВСУ состоит из мобилизованных украинцев.
«Пехоту там бросили просто погибать, давая возможность отступить другим силам», — сказал эксперт.
Напомним, ВС РФ водрузили российский флаг на самом высоком здании Курахова.
Ранее Гагин заявил, что российские военные очень скоро возьмут под контроль город Курахово в ДНР.