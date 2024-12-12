Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Град» всегда находятся в полной боевой готовности. Они по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение, эти действия отработаны до автоматизма.