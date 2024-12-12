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Морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 дек — РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение украинским опорным пунктам на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Получив координаты, расчет РСЗО БМ-21 “Град” морской пехоты Северного флота из состава группировки войск “Днепр” нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки», — сообщили в оборонном ведомстве.

Расчеты 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Град» всегда находятся в полной боевой готовности. Они по команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение, эти действия отработаны до автоматизма.

Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.

Артиллеристы морской пехоты в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра.