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Минобороны сообщило о поддержке Су-35С атаки армейской авиации на ВСУ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Многоцелевые истребители Су-35С обеспечили действия бомбардировщиков и штурмовиков при нанесении авиаударов по бронетехнике ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе выполнения боевых задач экипажи истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.