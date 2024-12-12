Минобороны сообщило о поддержке Су-35С атаки армейской авиации на ВСУ

Там уточнили, что в ходе выполнения боевых задач экипажи истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.