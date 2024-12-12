Минобороны сообщило об уничтожении противника с дистанции более 1 тыс. м

По данным военного ведомства, снайперские пары российских десантников ежедневно уничтожают живую силу противника, оказывая поддержку штурмовым группам ВДВ в одном из приграничных районов Курской области, а также срывают ротации украинских подразделений и доставку боеприпасов и продовольствия, ведут наблюдение за перемещениями противника.