Минобороны сообщило об уничтожении противника с дистанции более 1 тыс. м

«Первым выстрелом с дистанции более 1 тыс. м был уничтожен противник в лесопосадке», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, снайперские пары российских десантников ежедневно уничтожают живую силу противника, оказывая поддержку штурмовым группам ВДВ в одном из приграничных районов Курской области, а также срывают ротации украинских подразделений и доставку боеприпасов и продовольствия, ведут наблюдение за перемещениями противника.
Далее снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь, уничтожив еще троих бойцов ВСУ.