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Минобороны сообщило об уничтожении противника с дистанции более 1 тыс. м

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Снайперы десантно-штурмового соединения ВДВ уничтожили противника с дистанции более 1 тыс. м в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Первым выстрелом с дистанции более 1 тыс. м был уничтожен противник в лесопосадке», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, снайперские пары российских десантников ежедневно уничтожают живую силу противника, оказывая поддержку штурмовым группам ВДВ в одном из приграничных районов Курской области, а также срывают ротации украинских подразделений и доставку боеприпасов и продовольствия, ведут наблюдение за перемещениями противника.

Далее снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь, уничтожив еще троих бойцов ВСУ.