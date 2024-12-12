В Минобороны РФ рассказали о деталях освобождения Дарьино в Курской области

«Зашли мы сразу в центр населенного пункта. Как только мы уничтожили противника на этом опорном пункте (в здании почты в центре села — прим. ТАСС), закрепились, подтянули резервы, новые группы, то начали растягиваться в разные стороны, на запад и на восток. Двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, все просматривая, чтобы не оставить за спиной у себя противника», — рассказал командир штурмовой роты десантников с позывным Мамет.
В Минобороны отметили, что в ходе штурма села ВСУ, избегая стрелковых боев, а также оставив часть личного состава для прикрытия, отошли в двухэтажное здание. «По координатам, переданным командиром штурмовой роты, во взаимодействии с начальником артиллерии парашютно-десантного полка, здание было поражено высокоточным оружием, а значительное число украинских боевиков — уничтожено», — сказали там.
Мамет также отметил: когда десантники только зашли в населенный пункт, украинские военнослужащие были «укомплектованы до зубов» иностранным вооружением. «После того как мы прошли на восточную часть населенного пункта, они начали использовать свои резервы, подвозя их каждый раз. И с каждым разом противник становился все менее укомплектованный, менее заряженный, так сказать. И практически сразу умирал. На технике М113 (бронетранспортер M113, — прим. ТАСС) они в основном подъезжали, изредка на пикапах. Но они в большинстве случаев не доезжали, были сожжены еще на подъезде», — сказал боец.
В Минобороны добавили, что, несмотря на попытки противника удержать Дарьино, село было зачищено российскими военнослужащими. Часть противника была уничтожена, другая — взята в плен.
В ведомстве также добавили, что ВСУ в течение нескольких суток не оставляли попыток выйти к населенному пункту и выдавить штурмовые подразделения ВДВ, но при помощи FPV-дронов украинские группы были уничтожены.
Освобождение Дарьино
11 декабря в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области.