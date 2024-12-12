В Минобороны РФ рассказали о деталях освобождения Дарьино в Курской области

Мамет также отметил: когда десантники только зашли в населенный пункт, украинские военнослужащие были «укомплектованы до зубов» иностранным вооружением. «После того как мы прошли на восточную часть населенного пункта, они начали использовать свои резервы, подвозя их каждый раз. И с каждым разом противник становился все менее укомплектованный, менее заряженный, так сказать. И практически сразу умирал. На технике М113 (бронетранспортер M113, — прим. ТАСС) они в основном подъезжали, изредка на пикапах. Но они в большинстве случаев не доезжали, были сожжены еще на подъезде», — сказал боец.