Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки, заявил Рогов

Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУКурахово с запада и юга, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении.
«Наши войска выбили украинских боевиков из Сонцовки. Это событие знаковое еще и тем, что село является малой родиной великого русского композитора Сергея Прокофьева», — сказал Рогов.
По его словам, сейчас в селе идет зачистка.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.