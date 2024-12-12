Сан-Хосе
+13°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахово в ДНР, в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУКурахово с запада и юга, город уже окружен с нескольких сторон. В самом городе восточная часть освобождена российскими войсками, бои идут в центральной, южной и западной части, со временем подконтрольные ВСУ остатки города могут оказаться в полном окружении.

«Наши войска выбили украинских боевиков из Сонцовки. Это событие знаковое еще и тем, что село является малой родиной великого русского композитора Сергея Прокофьева», — сказал Рогов.

По его словам, сейчас в селе идет зачистка.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.