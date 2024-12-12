Рогов: российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахова

ВС РФ выбили Вооружённые силы Украины из села Сонцовка, которое расположено севернее Курахова в Донецкой народной республике, заявил Владимир Рогов.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов подчеркнул, что в настоящее время в населённом пункте проводится зачистка.
«Наши войска выбили украинских боевиков из Сонцовки. Это событие знаковое ещё и тем, что село является малой родиной великого русского композитора Сергея Прокофьева», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Ранее Рогов заявил, что военные РФ водрузили российский флаг на самом высоком строении Курахова.
По его словам, в настоящее время город окружён с нескольких сторон. Восточная часть освобождена.
Военный эксперт Ян Гагин рассказал, что российские военные очень скоро возьмут под контроль город Курахово. Он подчеркнул, что Киев уже эвакуировал технику и своих командиров.