В Сети появились кадры освобождения Дарьино в Курской области

Российские бойцы раскрыли подробности освобождения населенного пункта Дарьино в Курской области. На опубликованных Telegram-канале Zvezdanews кадрах можно увидеть, как над населенным пунктом в Суджанском районе снова развевается российский триколор.
Командир штурмовой группы с позывным Мамет отметил, что противник представлял собой серьезную угрозу.
«Мы просто переправились через реку и приступили к зачистке. Зашли сразу в центр. Уничтожили противника на опорном пункте, закрепились, подтянули свои резервы и начали растягиваться. Двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы не оставить врага за спиной», — рассказал он.
По словам десантников, изначально вооруженные боевики с каждой попыткой контратаковать становились менее боеспособными. После освобождения и зачистки Дарьино штурмовики начали удержание населенного пункта.
На протяжении нескольких суток враг пытался вернуть контроль над территорией, но его атаки разбивались о грамотно организованную оборону российских десантников.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие освободили села Дарьино и Плехово, которые расположены в Курской области. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ около населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новоивановка, а также Свердликово.