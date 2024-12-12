В Сети появились кадры освобождения Дарьино в Курской области

«Мы просто переправились через реку и приступили к зачистке. Зашли сразу в центр. Уничтожили противника на опорном пункте, закрепились, подтянули свои резервы и начали растягиваться. Двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы не оставить врага за спиной», — рассказал он.