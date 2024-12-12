Силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 16 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что над территорией Курской области уничтожено четыре беспилотника, один — над территорией Чечни, три — над территорией Северной Осетии и восемь — над территорией Крыма.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров уже сообщал об уничтожении беспилотника над казармами спецполка полиции в Грозном. По его словам, четверо бойцов караула получили легкие ранения. В здании казарм не получило серьезных повреждений, добавил глава Чечни.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.