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Восемь беспилотников ВСУ сбиты над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым, а также Чечню и республику Северная Осетия-Алания. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в течение ночи над регионами России уничтожили и перехватили 16 БПЛА самолетного типа.

«Над территорией Курской области уничтожено четыре беспилотника, один — над территорией Чеченской Республики, три — над Республикой Северная Осетия-Алания и восемь — над Республикой Крым», — сказано в сообщении.

Утром глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинский дрон сбит над казармами специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова в Грозном. В результате атаки ранены четыре бойца караула, повреждена крыша и окна здания.

Накануне вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атакана Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.