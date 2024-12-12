Восемь беспилотников ВСУ сбиты над Крымом

По данным оборонного ведомства, в течение ночи над регионами России уничтожили и перехватили 16 БПЛА самолетного типа.
«Над территорией Курской области уничтожено четыре беспилотника, один — над территорией Чеченской Республики, три — над Республикой Северная Осетия-Алания и восемь — над Республикой Крым», — сказано в сообщении.
Утром глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинский дрон сбит над казармами специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова в Грозном. В результате атаки ранены четыре бойца караула, повреждена крыша и окна здания.
Накануне вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атакана Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.