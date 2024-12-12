Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО 56-летнего добровольца

В Урюпинском районе Волгоградской области сегодня, 12 декабря, простятся с погибшим на Украине Александром Асотовым. Как сообщили V102.RU в администрации района, он погиб 17 ноября 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.