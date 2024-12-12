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Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО 56-летнего добровольца

В Урюпинском районе Волгоградской области сегодня, 12 декабря, простятся с погибшим на Украине Александром Асотовым. Как сообщили V102.RU в администрации района, он погиб 17 ноября 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Александру Борисовичу было 56 лет. Он добровольно заключил контракт и отправился защищать интересы России. Являлся помощником гранатометчика. Герой погиб на одном из самых сложных направлений на территории Донецкой Народной Республики.

Сегодня в 11−00 ч. начнется отпевание в Покровском храме. В 12−00 ч. пройдет траурная церемония в сквере Павших борцов. Церемония захоронения состоится в хуторе Попов.

— От жителей Урюпинска выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким Александра Асотова. Будем хранить в своем сердце светлую память о нашем земляке. Помним, скорбим…, — говорится в заявлении районной администрации.