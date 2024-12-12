Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО 56-летнего добровольца

Александру Борисовичу было 56 лет. Он добровольно заключил контракт и отправился защищать интересы России. Являлся помощником гранатометчика. Герой погиб на одном из самых сложных направлений на территории Донецкой Народной Республики.
Сегодня в 11−00 ч. начнется отпевание в Покровском храме. В 12−00 ч. пройдет траурная церемония в сквере Павших борцов. Церемония захоронения состоится в хуторе Попов.
— От жителей Урюпинска выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким Александра Асотова. Будем хранить в своем сердце светлую память о нашем земляке. Помним, скорбим…, — говорится в заявлении районной администрации.