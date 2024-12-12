Осужденный за убийство жены свердловчанин погиб на СВО

Напомним, в феврале Алапаевский городской суд приговорил Александра Белюшина к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), убийство бывшей супруги произошло 22 декабря 2022 года. По версии следствия, перед этим во время поездки между ними произошла ссора из-за того, что Любовь Белюшина хотела забрать детей и уехать с ними в другой город.