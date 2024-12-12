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Осужденный за убийство жены свердловчанин погиб на СВО

В Верхней Синячихе (Свердловская область) 11 декабря похоронили погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) Александра Белюшина, который был осужден за убийство бывшей супруги, матери пятерых детей Любови Белюшиной, передает портал Е1 со ссылкой на главу муниципального образования Алапаевское Олега Булатова.

Источник: Коммерсантъ

На спецоперации он пробыл около двух месяцев и погиб 16 октября. После возвращения с СВО он собирался потребовать пересмотра своего уголовного дела.

Напомним, в феврале Алапаевский городской суд приговорил Александра Белюшина к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), убийство бывшей супруги произошло 22 декабря 2022 года. По версии следствия, перед этим во время поездки между ними произошла ссора из-за того, что Любовь Белюшина хотела забрать детей и уехать с ними в другой город.