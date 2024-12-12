Радий Хабиров поблагодарил волонтеров за помощь СВО

«Башкортостан отправил 139 колонн гуманитарной помощи на фронт, в новые регионы, Курскую и Белгородскую области. Медики, строители, дорожные и коммунальные работники помогают восстанавливать там мирную жизнь. Наши “сестры милосердия” ухаживают за бойцами в госпиталях в составе женских волонтерских отрядов.