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Радий Хабиров поблагодарил волонтеров за помощь СВО

Республика стала надёжной опорой фронту. Предприятия ОПК наращивают объемы выполнения оборонного заказа. Республика производит и собирает БПЛА, обучает операторов. Об этом сегодня во время оглашения ежегодного Послания Госсобранию рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Источник: Башинформ

«Башкортостан отправил 139 колонн гуманитарной помощи на фронт, в новые регионы, Курскую и Белгородскую области. Медики, строители, дорожные и коммунальные работники помогают восстанавливать там мирную жизнь. Наши “сестры милосердия” ухаживают за бойцами в госпиталях в составе женских волонтерских отрядов.

В первом отряде женщин-медиков волонтеров в зону СВО выезжала и заместитель главы администрации Бижбулякского района Эллина Загидовна Суфьянова", — отметил руководитель региона и поблагодарил всех волонтеров республики за их работу.