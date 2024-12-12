В Башкирии создадут Ассоциацию ветеранов СВО

«Мы продолжим все виды лечения и реабилитационной работы с участниками СВО, членами семей павших воинов. Предстоит активно заниматься профессиональной переподготовкой ветеранов боевых действий и их трудоустройством. Важно привлекать участников СВО к управленческой и законотворческой работе. Подчеркну, они сейчас для нашей страны и республики — самые главные люди. В работе с ветеранами не должно быть черствости, формализма и бюрократии, с которыми они иногда сталкиваются при оформлении документов, льгот. Мы должны сделать всё возможное — и даже больше — для их полноценного возвращения в мирную жизнь, лечения, реабилитации, трудоустройства и так далее. Для комплексного решения всех этих вопросов мы создаём Ассоциацию ветеранов СВО республики. Я подписал Указ, в соответствии с которым 2025 год в Башкортостане объявляется Годом поддержки участников специальной военной и членов их семей», — сказал Радий Хабиров во время оглашения Послания Госсобранию региона.