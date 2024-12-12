Момент взрыва беспилотника в Чечне сняли на видео

ВСУ пытались ударить по Чечне в ночь на четверг, 12 декабря. Беспилотник упал и сдетонировал в Грозном в 00:55 над казарменными зданиями спецполка полиции, в результате легкие ранения получили четыре караульных. Личный состав в это время находился в защищенных помещениях. Кадыров пригрозил отомстить за атаку и опубликовал кадры последствий происшествия.