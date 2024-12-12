Свердловский омбудсмен: мы все находимся в ожидании большой победы

Кроме этого, омбудсмен рассказала о том, что в этом году удалось освободить из плена 29 человек. В основном это военнослужащие с Курского направления. Есть пленные и на других участках фонта, но «этот вопрос любит тишину». Поэтому Мерзлякова не стала называть конкретных цифр, чтобы не навредить людях. Она лишь напомнила, что всех срочников, попавших в плен в Курской области, удалось освободить. Но при этом в плену остается один гражданский свердловчанин, которого похитили украинские военные. Мужчина поехал туда за своей мамой. Он вывез ее в Курск, но вернулся в село, чтобы забрать и соседей. Во время второй поездки его и похитили, несмотря на то, что он гражданский человек.