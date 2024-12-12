Свердловский омбудсмен: мы все находимся в ожидании большой победы

По ее словам, на горячую линию губернатора Свердловской области поступает много звонков. В 2023 году была 41 тыс. обращений, в 2024-м — уже 49 тыс.
"На первом месте — 45% — обращения, связанные с СВО. Большая часть из них касается проблемы без вести пропавших. Кроме этого спрашивают о медобслуживании, военно-врачебных комиссиях, реабилитации раненых. Надо отметить, что мы в области сумели выстроить логистику, когда наши бойцы получают помощь и реабилитацию. Но их пока вернулось немного.
Мы все ждем большой победы, и тогда надо быть готовыми к возвращению большого количества людей. Многим будет нужна помощь, нельзя предоставить их самим себе, чтобы они сидели в четырех стенах. Готовимся к этому", — продолжает Татьяна Мерзлякова.
Кроме этого, омбудсмен рассказала о том, что в этом году удалось освободить из плена 29 человек. В основном это военнослужащие с Курского направления. Есть пленные и на других участках фонта, но «этот вопрос любит тишину». Поэтому Мерзлякова не стала называть конкретных цифр, чтобы не навредить людях. Она лишь напомнила, что всех срочников, попавших в плен в Курской области, удалось освободить. Но при этом в плену остается один гражданский свердловчанин, которого похитили украинские военные. Мужчина поехал туда за своей мамой. Он вывез ее в Курск, но вернулся в село, чтобы забрать и соседей. Во время второй поездки его и похитили, несмотря на то, что он гражданский человек.
Мерзлякову спросили, как она относится к тому, что отменяют концерты, спектакли артистов, которые высказывались против СВО.
«Я всегда была за то, чтобы люди высказывали разное мнение. Но после того, как я побывала на фронте, стала думать немного иначе. Не знаю, как бы я поступила, если бы вопрос отмены концертов зависел от меня, но я хочу сказать, что, пока идут боевые действия, не надо публично делиться своими взглядами на жизнь, высказывать свое противоположное мнение. Всегда надо быть вместе со своими солдатами», — считает Татьяна Мерзлякова.
Вторым важным вопросом она назвала депортацию из страны русских людей, которая произошла, по ее мнению, из-за разбалансировки в работе судов и прокуратуры.
«Я прияла участие в заседании Всемирного русского собора. Работала в секции с миграционной службой. И они так объяснили, почему выдворяют русских людей: “Мы не хотим выделять какую-то национальность, нарушители все равны”. Мы сейчас говорим о том, что детей мигрантов не принимать в школу, пока они не научатся русскому языку. А русские семьи, где есть дети, которые адаптированы, выдворяем из России.
Я занимаюсь такими семьями, но миграционная служба, суды и прокуратура, видимо, не поняли, что мы живем в новой реальности, что обстоятельства изменились. Русские люди, которых депортируют из России, не совершили уголовных преступлений, к ним надо подходить индивидуально. Надо помнить, что людям, которые имеют корни народностей России, идти некуда", — говорит Татьяна Мерзлякова.