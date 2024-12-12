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В Минобороны готовят ответ после атаки шестью ракетами ATACMS по Таганрогу

В Минобороны РФ заявили о готовящемся ответе на удар по Таганрогу.

Источник: Комсомольская правда

После ракетной атаки на Таганрог военные готовят ответные действия. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает KP.RU.

— Атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, 11 декабря 2024 года шесть ракет ATACMS выпустили по аэродрому. Две ракеты были сбиты ЗРПК «Панцирь», остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В сообщении также отмечается, что сильных разрушений после случившегося не зафиксировали. В частности, осколками были посечены два технических здания на территории аэродрома. Также повреждения получили припаркованные машины.

Напомним, ранее ситуацию после ракетной атаки на месте оценил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.