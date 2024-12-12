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Песков рассказал об ответе на атаку ATACMS по аэродрому в Таганроге

По словам пресс-секретаря президента России, он последует.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Ответ на атаку американскими ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге обязательно последует. Об этом журналистам в четверг, 12 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ночь на среду, 11 декабря, Таганрог, в частности, военный аэродром, подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По данным Минобороны России, всего были использованы шесть ракет ATACMS.

«Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК “Панцирь”, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», — пояснили в ведомстве.