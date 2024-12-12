Песков рассказал об ответе на атаку ATACMS по аэродрому в Таганроге

Ответ на атаку американскими ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге обязательно последует. Об этом журналистам в четверг, 12 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ночь на среду, 11 декабря, Таганрог, в частности, военный аэродром, подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По данным Минобороны России, всего были использованы шесть ракет ATACMS.
«Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК “Панцирь”, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», — пояснили в ведомстве.