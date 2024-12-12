ВС РФ освободили населенный пункт Заря в ДНР

В Минобороны уточнили, что также группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Миролюбовка и Шевченко Донецкой Народной Республики, отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ.