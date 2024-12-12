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ВС РФ освободили населенный пункт Заря в ДНР

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что также группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Миролюбовка и Шевченко Донецкой Народной Республики, отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ.

По данным МО РФ, в зоне группировки «Центр» противник за сутки потерял до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.