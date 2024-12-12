ВС РФ освободили населенный пункт Заря в ДНР

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что также группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Миролюбовка и Шевченко Донецкой Народной Республики, отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ.
По данным МО РФ, в зоне группировки «Центр» противник за сутки потерял до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.