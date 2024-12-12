ВСУ потеряли до 410 военных за сутки в зоне группировки «Запад»

«Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, пикап, два 105-мм орудия М119, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 122-мм гаубицу Д-30 и склад с боеприпасами», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Купянск, Зеленый Гай Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражены семь контратак подразделений ВСУ.