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ВСУ потеряли до 410 военных за сутки в зоне группировки «Запад»

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ВС Украины за сутки потеряли до 410 военнослужащих, танк и шесть артиллерийских орудий в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, пикап, два 105-мм орудия М119, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, 122-мм гаубицу Д-30 и склад с боеприпасами», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Купянск, Зеленый Гай Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражены семь контратак подразделений ВСУ.