ВСУ потеряли до 410 военных за сутки в зоне группировки «Запад»

В ведомстве добавили, что подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Купянск, Зеленый Гай Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражены семь контратак подразделений ВСУ.