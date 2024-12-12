На Украине допустили обсуждение размещения иностранных войск

«Украина готова говорить о том, что работает», — сказала она в ответ на вопрос, могут ли власти разместить на территории страны иностранные войска.
Дискуссия об отправке иностранного контингента на Украине началась в феврале после соответствующего заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди условий для реализации такого сценария он называл просьбу об этом Киева или прорыв фронта. Макрон также допускал возможность проведения наземной операции против армии России. Его инициатива столкнулась с критикой в Москве и западных странах. Президент Украины Владимир Зеленский говорил об отсутствии необходимости в иностранном контингенте.
Однако уже в ноябре Le Monde и Agence France-Presse со ссылкой на источники сообщили о начале секретных переговоров в ЕС о возможности отправки контингента на Украину. Они были вызваны рисками прекращения помощи США и поисками гарантий безопасности для Киева, рассказывали собеседники изданий.
Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В российской Службе внешней разведки утверждали, что западные страны намерены заморозить боевые действия, отправить 100 тыс. миротворцев, обучить около 1 млн мобилизованных украинцев и восстановить военно-промышленный комплекс, таким образом подготовив Киев «к реваншу». В Кремле отмечали, что урегулирование конфликта «лежит глубже», чем отправка миротворческих сил, и призвали к устранению его первопричин. Президент России Владимир Путин называл одной из таких стремление Украины в НАТО.