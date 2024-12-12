На Украине допустили обсуждение размещения иностранных войск

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В российской Службе внешней разведки утверждали, что западные страны намерены заморозить боевые действия, отправить 100 тыс. миротворцев, обучить около 1 млн мобилизованных украинцев и восстановить военно-промышленный комплекс, таким образом подготовив Киев «к реваншу». В Кремле отмечали, что урегулирование конфликта «лежит глубже», чем отправка миротворческих сил, и призвали к устранению его первопричин. Президент России Владимир Путин называл одной из таких стремление Украины в НАТО.