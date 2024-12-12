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На Украине могут ввести мотивационные контракты 18-летних, пишут СМИ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинские военные рассматривают возможность введения «мотивационных контрактов» на службу в боевых подразделениях для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет — молодежь предполагают заманивать в армию большими отпусками и доступными кредитами, сообщает местное издание «Телеграф».

Источник: AP 2024

«Мы хотим запустить мотивационные годовые контракты именно в боевые бригады для лиц от 18 до 25 лет. Такие добровольцы получат первую выплату в размере полумиллиона гривен (почти 12 тысяч долларов — ред.). Дополнительно они получат различные льготы — доступные кредиты, бесплатное обучение, большую продолжительность отпусков и тому подобное», — приводит издание слова источника в окружении главкома ВСУАлександра Сырского.

Источник уточнил, что предполагается, что по истечению срока контракта и отсутствия желания продолжать служить такие добровольцы смогут быть призваны в армию уже после достижения 25-летнего возраста.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.

По закону на Украине мобилизовать могут с 25 лет.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.