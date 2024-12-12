В зоне СВО погиб 19-летний Тимур Ижгузин из Пермского края

Жители деревни Верхний Ашап в Бардымском округе 11 декабря проводили в последний путь гвардии рядового Ижгузина Тимура Эльмировича. Земляк погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО на Украине. Тимуру в феврале исполнилось 19 лет.
Тимур Ижгузин родился 15 Февраля 2005 года. Окончил Новоашапскую основную школу, затем продолжил учебу в Пермском химико-технологическом техникуме по специальности «Сварочное производство».
В ноябре 2023 года молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы. Во время службы получил удостоверение «Ветеран боевых действий». Погиб в зоне проведения СВО 17 июня 2024 года.
Администрация Бардымского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким земляка, скорбит вместе с ними.