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В зоне СВО погиб 19-летний Тимур Ижгузин из Пермского края

Житель Бардымского округа погиб полгода назад.

Жители деревни Верхний Ашап в Бардымском округе 11 декабря проводили в последний путь гвардии рядового Ижгузина Тимура Эльмировича. Земляк погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО на Украине. Тимуру в феврале исполнилось 19 лет.

Тимур Ижгузин родился 15 Февраля 2005 года. Окончил Новоашапскую основную школу, затем продолжил учебу в Пермском химико-технологическом техникуме по специальности «Сварочное производство».

В ноябре 2023 года молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы. Во время службы получил удостоверение «Ветеран боевых действий». Погиб в зоне проведения СВО 17 июня 2024 года.

Администрация Бардымского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким земляка, скорбит вместе с ними.