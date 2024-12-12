Армия России взяла под контроль село Заря в ДНР
Российские военнослужащие заняли село Заря в ДНР. Населенный пункт освободили в результате решительных действий подразделений группировки «Центр».
Бойцы группы «Север» продвигаются в Харьковском направлении
Подразделения «Северной» группировки войск нанесли поражение бригаде теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.
ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и боевую бронированную машину.
Потери ВСУ в зоне действия группы «Запад» достигли 410 человек
Военнослужащие «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Загрызово, Лозовая, Купянск, Зеленый Гай Харьковской области, Терны ДНР, а также Серебрянского лесничества.
За сутки российские бойцы отразили семь контратак подразделений ВСУ.
Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, пикап, два 105-мм орудия М119, 155-мм гаубицы М777 и М198, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и склад с боеприпасами.
Подразделения «Южной» группировки сдвинули оборону ВСУ
Бойцы группировки «Юг» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение формированиям пяти бригад противника в районах населенных пунктов Миньковка, Часов Яр, Островское, Анновка, Успеновка и Курахово ДНР.
«Потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап», — сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащие группировки «Центр» отразили девять контратак противника
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника, в том числе штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины в районах четырех населенных пунктов ДНР.
За сутки бойцы «Центра» отразили девять контратак украинских штурмовиков.
Потери противника в живой силе достигли 390 военнослужащих. Также ВСУ лишились танка, двух автомобилей, 155-мм САУ Krab, двух 152-мм гаубиц «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и двух 122-мм гаубиц Д-30.
Бойцы «Восточной» группировки продвинулись по переднему краю
Военнослужащие группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Сторожевое, Разлив и Комар ДНР.
Российские подразделения отразили три контратаки украинских боевиков.
«ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки 155-мм “Богдана” и 152-мм “Акация”, а также 122-мм гаубицу Д-30», — рассказали в Минобороны РФ.
Группировка «Днепр» действует в Херсонской области
Военнослужащие группы «Днепр» нанесли поражение двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Никольское Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 137 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цеху производства БПЛА и скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 37 БПЛА самолетного типа и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.