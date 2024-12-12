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ВС РФ освободили Новоивановку в Курской области

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» освободили Новоивановку в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новоивановка», — рассказали в российском военном ведомстве.

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