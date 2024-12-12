В Керчи простились с бойцом, погибшим в зоне СВО

В четверг, 12 декабря, в Керчи простились с участником специальной военной операции Максима Тищенко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Тищенко родился в Керчи. Крымчанин учился в школе № 5, в Лицее искусств, а также в колледже при Таврическом университете. Далее он закончил экономический факультет этого вуза. Тищенко работал в охранных структурах на крымских предприятиях.
В августе 2023 года житель Керчи подписал контракт с Министерством обороны России. Он стал участником СВО. Военнослужащий погиб в Запорожской области. Уточняется, что это произошло в Работино.
«Торжественная церемония прощания с Максимом Николаевичем, погибшим при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, прошла на центральном кладбище», — говорится в сообщении.