Подполье сообщило об ударе по месту расположения ВСУ в Харьковской области

До этого Лебедев сообщил, что склад с боекомплектами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вели обстрелы в направлении Брянской области, был уничтожен в Черниговской области Украины. По его словам, из села доносились звуки вторичной детонации, их было слышно в течение часа.