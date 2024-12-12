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Подполье сообщило об ударе по месту расположения ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли удар по месту расположения военных ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Харьковская область, прилетало в село Кутьковка», — заявил он.

По словам Лебедева, есть пострадавшие, около трех десятков раненых.

До этого Лебедев сообщил, что склад с боекомплектами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вели обстрелы в направлении Брянской области, был уничтожен в Черниговской области Украины. По его словам, из села доносились звуки вторичной детонации, их было слышно в течение часа.

9 декабря Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по промзоне в Харьковской области. По его словам, удар пришелся по промышленной зоне поселка Золочев. Туда доставляют на доработку и восстановление тяжелую военную технику ВСУ.