Кадыров встретился с директором ФСБ после атак дронов на Чечню

В ночь на 30 октября российские беспилотники ударили по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве, Кадыров называл это ответом на атаку здания на территории РУС. Еще один удар беспилотника произошел в Чечне 4 декабря. БПЛА атаковал центр Грозного. Глава региона отмечал, что была повреждена автозаправка, крыша полка полиции, кроме того, пострадали мирные люди — сколько, он не уточнял.