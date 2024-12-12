Кадыров встретился с директором ФСБ после атак дронов на Чечню

«Мы предметно обсудили участие Чеченской Республики в СВО, а также обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников», — рассказал он.
Кадыров ранее сообщил, что в 0:55 12 декабря в Грозном был сбит дрон над казармами специального полка полиции имени Ахмата Кадырова. Это уже не первый БПЛА, пытавшийся атаковать Чечню.
По словам главы Чечни, Бортников «в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике». Работа властей и ФСБ позволяет «эффективно противостоять террористической угрозе» и проводить профилактику преступлений другого рода, отметил руководитель республики. Глава ФСБ пообещал региону оказывать помощь «в решении сложных вопросов», добавил Кадыров.
Первая атака БПЛА на Чечню произошла 29 октября, целью был Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе. Как рассказывал Кадыров, в результате инцидента загорелась крыша здания, огонь потушили, никто не пострадал, РУС работал в штатном режиме.
В ночь на 30 октября российские беспилотники ударили по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве, Кадыров называл это ответом на атаку здания на территории РУС. Еще один удар беспилотника произошел в Чечне 4 декабря. БПЛА атаковал центр Грозного. Глава региона отмечал, что была повреждена автозаправка, крыша полка полиции, кроме того, пострадали мирные люди — сколько, он не уточнял.