Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Утром 12 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали один район и два региона за сутки. По его словам, в Белгородском районе села Крутой Лог и Наумовка подверглись одному артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено два боеприпаса. В этом же районе система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Обошлось без последствий.