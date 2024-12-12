Москалькова попросила открыть гумкоридор из оккупированной части Курской области

12 августа, спустя неделю после начала боев на территории Курской области, занимавший тогда пост губернатора Алексей Смирнов сообщал, что на подконтрольных украинским военным 28 населенным пунктам проживает 2 тыс. человек. Об их судьбе на тот момент ничего известно не было. В течение сентября и октября Минобороны сообщило о возвращении под российский контроль более 15 населенных пунктов. 10 декабря депутат Госдумы от региона Николай Иванов на пленарном заседании утверждал, что в Суджанском районе содержатся более 1100 мирных граждан. Места их содержания депутат назвал «концлагерями» (цитата по «РИА Новости»).