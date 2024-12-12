Детям участников СВО в Петербурге на Новый год выплатят 10 тысяч рублей

Детям участников Специальной военной операции Смольный подарит на Новый год 10 тысяч рублей. О денежном подарке рассказал Александр Беглов во время прямой линии в четверг, 12 декабря.
— К Новому году на каждого ребенка направим 10 тысяч рублей. Это произойдет уже на следующей неделе, чтобы купили подарки. По 10 тысяч на каждого ребенка, — заявил градоначальник.
К каждой семье участника СВО на особом контроле, за которым закреплен социальный участковый, отметил, губернатор. Помимо этого, с сентября в Северной столице предоставляют социальную услугу по найму няни. Также губернатор отметил, что детей бесплатно кормят в школах, а также ездят на общественном транспорте.
Ранее губернатор Петербурга заявил, что детские сады Ленинградской области могут стать бесплатными. Льгота также будет действительна для родителей, проживающих в Ленинградской области, чтобы их дети могли посещать бесплатно дошкольные учреждения.