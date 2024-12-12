Детям участников СВО в Петербурге на Новый год выплатят 10 тысяч рублей

К каждой семье участника СВО на особом контроле, за которым закреплен социальный участковый, отметил, губернатор. Помимо этого, с сентября в Северной столице предоставляют социальную услугу по найму няни. Также губернатор отметил, что детей бесплатно кормят в школах, а также ездят на общественном транспорте.