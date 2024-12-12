ВСУ повредили административное здание в центре Горловки

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 декабря по состоянию на 21.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): административное здание по ул. Академика Павлова», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 16.20 мск выпустили по центру Горловки два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.