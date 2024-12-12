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ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.