«Около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
ПВО сбила два беспилотника ВСУ в Белгородской области
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской области, сообщили в Минобороны России.