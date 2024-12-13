ВС России нанесли удар по заводу, производящему «начинку» для ракет ВСУ

Кроме того, зафиксированы взрывы вблизи Харькова и Киева, а также в Днепропетровской, Сумской и Полтавской других областях. В частности, упоминается о прилетах вблизи железнодорожных объектов и складов в Борисполе, а также о взрывах в Кременчуге и Миргороде.