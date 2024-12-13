ВС России нанесли удар по заводу, производящему «начинку» для ракет ВСУ

Российские военные продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
По словам Лебедева, ВС РФ нанесли удар по павлоградскому химическому производству, где, как сообщается, ведется работа над кассетной «начинкой» для ракет РСЗО.
Кроме того, зафиксированы взрывы вблизи Харькова и Киева, а также в Днепропетровской, Сумской и Полтавской других областях. В частности, упоминается о прилетах вблизи железнодорожных объектов и складов в Борисполе, а также о взрывах в Кременчуге и Миргороде.
В Ромнах в Сумской области также поступили сообщения о попадании в ангар с военной техникой, где было повреждено значительное количество вооружения.
Ранее Лебедев сообщил о том, что российские военные нанесли удар в районе ангара в селе Прогресс Черниговской области, где ВСУ устанавливали взрывчатку на дроны-камикадзе.