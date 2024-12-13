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Гладков: в Белгородском районе при атаке БПЛА пострадал мужчина

Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.

Вооружённые силы Украины нанесли удар по Белгородской области, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что при атаке БПЛА в Белгородском районе травмы получил мужчина. Пострадавшего доставят в областную клиническую больницу.

«Попутным транспортом из села Красная Нива в Октябрьскую РБ в тяжёлом состоянии доставлен мужчина. У пострадавшего — множественные осколочные ранения головы и рук», — написал Гладков в Telegram.

Помимо этого, по словам губернатора, ВСУ нанесли удар по посёлку Октябрьский. В результате атаки FPV-дрона повреждения получило одно строение. Речь идёт о коммерческом объекте.

Также Гладков рассказал, что беспилотник ВСУ ликвидирован над посёлком Разумное.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила воздушные цели на подлёте к Белгороду.