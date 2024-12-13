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В Киеве и Сумах прогремели взрывы

На Украине звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «Страна.ua».

В Киеве звучит воздушная тревога.

Кроме того, взрывы прогремели в городе Сумы, расположенном на севере Украины.

«В Сумах был слышен взрыв», — говорится в публикации украинского издания «Общественное».

В Сумской области также объявили тревогу с воздуха.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области.