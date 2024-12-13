Военнослужащие «Центра» рассказали об освобождении Желтого

«Расчетами разведывательных БПЛА была осуществлена разведка подходов к населенному пункту, а также мест расположения огневых точек и скопления живой силы противника. При поддержке ударных дронов и дронов с системами сброса наносилось точечное поражение выявленных минометных позиций, а также пулеметных точек противника», — говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что после уничтожения основных огневых точек ВСУ штурмовые группы мотострелкового соединения под постоянными ударами вражеских дронов-камикадзе осуществили прорыв к началу населенного пункта. Двигаясь от здания к зданию, штурмовики освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики.
Вместе с тем, как добавили в военном ведомстве, противник предпринял попытку контратаковать освобождённый населенный пункт, десант ВСУ высадился с трех БМП Bradley в лесополосе на удалении от уже освобожденного поселка.
«Мы находили на точке, через несколько дней противник предпринял наглую попытку отбить населенный пункт, но у них это не получилось», — рассказал командир группы рядовой Николай Трухин.
Расчет БПЛА обнаружил скрывающегося противника, в результате огневого столкновения противник понес потери, а несколько военнослужащих ВСУ сдались в плен, уточнили в МО.
«Достигли противника, завязался контакт, взяли в плен, когда вели пленных БпЛА противника били по нам постоянно, но это не помешало нам довести пленных до указанной точки», — рассказал стрелок рядовой Евгений Косинцев.