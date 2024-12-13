Военнослужащие «Центра» рассказали об освобождении Желтого

«Расчетами разведывательных БПЛА была осуществлена разведка подходов к населенному пункту, а также мест расположения огневых точек и скопления живой силы противника. При поддержке ударных дронов и дронов с системами сброса наносилось точечное поражение выявленных минометных позиций, а также пулеметных точек противника», — говорится в сообщении Минобороны.