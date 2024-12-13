Бойцы Вооружённых сил Украины оставили тела своих погибших сослуживцев на позициях около Работино в Запорожской области, заявил разведчик, старший расчёта БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Белый».
Он уточнил, что российские военные обнаружили тела погибших украинских солдат после того, как выбили ВСУ. Они провели осмотр местности.
«Выбили противника с занимаемых позиций в районе Работино. Заняли окопы. При осмотре местности было обнаружено много тел. Противник ушёл и оставил своих погибших. Не считали их. Но много», — сказал «Белый» в беседе с РИА Новости.
Боец подчеркнул, что боевики ВСУ не эвакуировали тела сослуживцев, даже находясь на позициях.
«Судя по внешнему виду, многих не эвакуировали даже тогда, когда противник ещё находился на позициях. Все оставлены там, где лежали», — рассказал он.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что командование Вооружённых сил Украины специально бросает тела убитых солдат на месте боестолкновений, чтобы присваивать себе денежную компенсацию.