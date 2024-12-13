Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведчик из Ольхонского района героически погиб в зоне СВО

Мужчина отправился «за ленточку» в июне 2024.

Источник: Reuters

Станислав Брянский из Ольхонского района Иркутской области героически погиб «за ленточкой» во время выполнения воинского долга. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Андрей Тыхеев.

— Станислав родился в деревне Куреть, в 2009 году окончил среднюю школу. За время учебы проявил себя старательным учеником. Принимал участие в жизни класса и школы, добросовестно и ответственно подходил к выполнению поручений. Занимался как интеллектуальной, так и творческой деятельностью, — поделился Андрей Тыхеев.

В июне 2024-го 32-летний мужчина подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции. Служил разведчиком, погиб 10 октября. Дома его ждали родители, дети и семья брата. Церемония прощания с героем состоится сегодня, 13 декабря.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на территории Маратовского кладбища появилась онлайн-камера. Устройство направлено на Аллею героев, там захоронены бойцы СВО.