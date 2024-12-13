Разведчик из Ольхонского района героически погиб в зоне СВО

— Станислав родился в деревне Куреть, в 2009 году окончил среднюю школу. За время учебы проявил себя старательным учеником. Принимал участие в жизни класса и школы, добросовестно и ответственно подходил к выполнению поручений. Занимался как интеллектуальной, так и творческой деятельностью, — поделился Андрей Тыхеев.