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Суд рассматривает дело бельгийца, воевавшего в качестве наемника за ВСУ

Военнослужащему грозит до 15 лет колонии.

Московский городской суд начал рассмотрение дела гражданина Бельгии Хусейна Джетмира. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, речь идет о бельгийском «солдате удачи». Он обвиняется в наемничестве и участии в интернациональном легионе. Хусейн воевал в зоне специальной военной операции на стороне Вооруженных сил Украины.

Мужчине предъявлено заочное обвинение, сам 25-летний солдат находится в международном розыске. Иностранному военнослужащему грозит от 7 до 15 лет колонии.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме. Такая мера является необходимой, чтобы сохранить тайну информации о проведении СВО и ее участниках.

Ранее российская сторона объявила 65-летнего наемника ВСУ из Латвии Юриса Улманиса в международный розыск. Его заочно обвиняют по факту участия в вооруженном конфликте.