Российские военнослужащие быстро продвигаются вперёд на линии соприкосновения в Донбассе, прорывая ослабленные позиции Вооружённых сил Украины, пишет американское издание The New York Times.
В публикации подчёркивается, что ВС РФ подошли к Красноармейску. Темпы продвижения российских войск «стали самыми быстрыми» с 2022 года.
«Этому способствует подавляющее превосходство в живой силе и ослабление украинских позиций в связи с нехваткой людей», — говорится в материале.
Кроме того, NYT прокомментировала испытание ракеты «Орешник». Американские журналисты отметили, что оно «усилило давление на Украину», а также её союзников.
Ранее главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский признал, что подразделения ВС РФ превосходят подразделения ВСУ на покровском участке.
Также стало известно, что усиление украинских войск в Красноармейске (украинское название — Покровск) за счёт резервов, переброшенных по приказу Сырского с курского направления, не улучшили ситуацию.