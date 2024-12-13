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NYT: ВС РФ быстро прорывают ослабленные позиции ВСУ в Донбассе

Российские военные подошли к Красноармейску.

Российские военнослужащие быстро продвигаются вперёд на линии соприкосновения в Донбассе, прорывая ослабленные позиции Вооружённых сил Украины, пишет американское издание The New York Times.

В публикации подчёркивается, что ВС РФ подошли к Красноармейску. Темпы продвижения российских войск «стали самыми быстрыми» с 2022 года.

«Этому способствует подавляющее превосходство в живой силе и ослабление украинских позиций в связи с нехваткой людей», — говорится в материале.

Кроме того, NYT прокомментировала испытание ракеты «Орешник». Американские журналисты отметили, что оно «усилило давление на Украину», а также её союзников.

Ранее главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский признал, что подразделения ВС РФ превосходят подразделения ВСУ на покровском участке.

Также стало известно, что усиление украинских войск в Красноармейске (украинское название — Покровск) за счёт резервов, переброшенных по приказу Сырского с курского направления, не улучшили ситуацию.