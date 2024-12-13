Ми-28НМ уничтожил опорный пункт с боевиками и машины ВСУ под Курском

Российские военные ликвидировали опорный пункт и автомобили Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж вертолёта Ми-28НМ. Были использованы авиаракеты.
В МО подчеркнули, что ВС РФ уничтожили живую силу противника.
«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
Боевая задача осуществлялась при поддержке группировки войск «Север».
После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.
Авиация ВКС РФ регулярно наносит удары по позициям украинских войск под Курском.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-28НМ («Ночной охотник») уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины в Курской области.