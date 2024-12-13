Слюсарь: Силы ПВО уничтожили девять БПЛА ВСУ над Ростовской областью

Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области было уничтожено девять БПЛА, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что дроны были сбиты в Зерноградском, Мясниковском и Неклиновском районах, а также в Новошахтинске.
Слюсарь добавил, ссылаясь на оперативные службы, что пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее, в ночь на пятницу, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель получил тяжелые ранения при атаке БПЛА ВСУ. Со множественными осколочными ранениями головы и рук он был госпитализирован.