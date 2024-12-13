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Слюсарь: Силы ПВО уничтожили девять БПЛА ВСУ над Ростовской областью

Военные РФ ночью уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области было уничтожено девять БПЛА, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были сбиты в Зерноградском, Мясниковском и Неклиновском районах, а также в Новошахтинске.

Слюсарь добавил, ссылаясь на оперативные службы, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее, в ночь на пятницу, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель получил тяжелые ранения при атаке БПЛА ВСУ. Со множественными осколочными ранениями головы и рук он был госпитализирован.