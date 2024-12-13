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В Пермском крае похоронят мобилизованного на СВО Константина Карпова

Прощание с погибшим военнослужащим пройдет 13 декабря в Верещагино.

Источник: Reuters

Администрация Верещагинского городского округа сообщила о гибели в зоне СВО Карпова Константина Геннадьевича. Прощание с земляком состоится 13 декабря.

Константин Карпов родился 4 июля 1975 года. Окончил 11 классов школы № 2 в Нытве. В 1993 году семья Карповых переехала в Верещагино. Константин Геннадьевич работал в строительной сфере.

В сентябре 2022 года земляк отправился в зону СВО по частичной мобилизации. Проходил службу в звании рядового на должности старшего радиотелефониста радиостанции взвода управления войсковой части. Погиб Константин Карпов при выполнении воинского долга 3 августа 2023 года.

Администрация Верещагинского городского округа выражает искренние соболезнования маме Галине Михайловне, брату Александру, всем родным и близким погибшего воина. Земляки сопереживают и скорбят в этот тяжелый момент.

Церемония прощания с жителем Верещагино пройдет 13 декабря в городском Дворце досуга с 11:00.