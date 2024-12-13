В Пермском крае похоронят мобилизованного на СВО Константина Карпова

В сентябре 2022 года земляк отправился в зону СВО по частичной мобилизации. Проходил службу в звании рядового на должности старшего радиотелефониста радиостанции взвода управления войсковой части. Погиб Константин Карпов при выполнении воинского долга 3 августа 2023 года.