В ночь на пятницу в Воронеже дважды объявляли угрозу БПЛА

Минувшей ночью в Воронежской области дважды объявляли угрозу атаки БПЛА. В первый раз с 0.35 до 5. и второй — с 5.44 до 7.18. К счастью для нашего региона, в этот раз обошлось без ЧП. В сводке Минобороны о сбитых за ночь целях Воронеж не фигурирует. Но над нашими соседями было не так спокойно.