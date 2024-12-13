В ночь на пятницу в Воронеже дважды объявляли угрозу БПЛА

Минувшей ночью в Воронежской области дважды объявляли угрозу атаки БПЛА. В первый раз с 0.35 до 5. и второй — с 5.44 до 7.18. К счастью для нашего региона, в этот раз обошлось без ЧП. В сводке Минобороны о сбитых за ночь целях Воронеж не фигурирует. Но над нашими соседями было не так спокойно.
По данным Министерства обороны, в ночь на 13 декабря над регионами России уничтожены 13 украинских беспилотников: пять — над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один — над территорией Липецкой области.