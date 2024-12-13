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ВС России нанесли удар по порту в Одессе

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Удар, предположительно, нанесен по порту в Одессе, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«Одесса, еще раз. Еще прилетело. Пишут, что похоже, что в порт», — заявил собеседник.

Ранее мэр ОдессыГеннадий Труханов сообщил о взрыве в городе на фоне объявленной воздушной тревоги.