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Рогов заявил о массированном ракетном ударе по территории Украины

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о массированном ракетном ударе по территории Украины в пятницу, 13 декабря. Об этом он написал в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«С пяти утра осуществляется массированный ракетный удар по подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства», — заявил Рогов.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Одессе на юге Украины.