«С пяти утра осуществляется массированный ракетный удар по подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства», — заявил Рогов.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Одессе на юге Украины.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о массированном ракетном ударе по территории Украины в пятницу, 13 декабря. Об этом он написал в Telegram-канале.
«С пяти утра осуществляется массированный ракетный удар по подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства», — заявил Рогов.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Одессе на юге Украины.