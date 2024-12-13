Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО

С докладом перед министром выступил генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Пресс-служба Минобороны указала его как командующего группировкой «Восток». Ранее должность занимал генерал-лейтенант Михаил Носулев.
Андрей Иванаев сообщил министру, что за месяц подразделения группы взяли семь населенных пунктов. Они также взяли под контроль территорию площадью более 300 кв. км.
«Глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды», — говорится в сообщении Минобороны.
Министру обороны также рассказали о модернизации штатного вооружения. В их числе средства борьбы с беспилотниками, средства связи и образцы роботизированных комплексов, которые применяются на линии фронта.