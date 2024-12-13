Эксперт раскрыл причину фиаско танков Abrams на Украине

Прохватилов также добавил, что в настоящее время на поле боя могут быть уязвимыми все танки, не только американские Abrams. Если на боевой машине нет специальной защиты, то ее могут нейтрализовать даже дешевые FPV-дроны. Эксперт считает, что противостояние на Украине продемонстрировало потерю значимости танков в бою.