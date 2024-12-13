Уязвимость танков M1A1 Abrams ранее признал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что американская техника никак не повлияла на ход боевых действий на Украине.
Владимир Прохватилов объяснил низкую эффективность Abrams отсутствием урановой брони и второстепенной ролью такого вооружения в современных боевых реалиях.
«Танки и пилотируемая авиация сейчас используются для поддержки других видов вооружений. Теперь танки не ходят в атаку там, где есть беспилотники, а самолеты не летают там, где есть средства ПВО», — рассказал эксперт «Инфо24».
Прохватилов также добавил, что в настоящее время на поле боя могут быть уязвимыми все танки, не только американские Abrams. Если на боевой машине нет специальной защиты, то ее могут нейтрализовать даже дешевые FPV-дроны. Эксперт считает, что противостояние на Украине продемонстрировало потерю значимости танков в бою.
«Даже новый американский танк Abrams X не подходит для украинского конфликта, так как он тоже уязвим. В принципе, слова Салливана применимы к любым танкам, которые уже давно перестали быть оружием номер один, так как они легко уничтожаются дешевыми дронами», — подчеркнул Прохватилов.
Неэффективность танков Abrams на Украине в США обсуждали на форуме фонда имени президента Рональда Рейгана в декабре. Джейк Салливан признал, что боевые машины были недоукомплектованы и оказались бесполезными.
Чтобы хоть как-то усилить американские танки, ВСУ начали обвешивать их советской защитой «Контакт-1» кустарного производства. Однако «мангалы» не спасают Abrams от ударов новейшими огневыми и ударными контурами со стороны российской армии.